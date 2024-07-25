Galatasaray'ın vazgeçtiği Guela Doue, İngiliz devine transfer oluyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 25 Temmuz 2024 16:45 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 16:47 - Güncelleme:

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Yaz transfer döneminin konuşulan isimlerinden olan Guela Doue, Galatasaray ile anlaşmasına rağmen Rennes ile yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı imza atmamıştı. Genç oyuncunun bu defa Chelsea'ye gideceği öne sürüldü.