Galatasaray'ın vazgeçtiği Guela Doue, İngiliz devine transfer oluyor
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Yaz transfer döneminin konuşulan isimlerinden olan Guela Doue, Galatasaray ile anlaşmasına rağmen Rennes ile yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı imza atmamıştı. Genç oyuncunun bu defa Chelsea'ye gideceği öne sürüldü.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Galatasaray'ın da ilgilendiği Guela Doue ile prensip anlaşmasına vardı.
Londra ekibinin genç yıldızı kadrosuna kattıktan sonra kiralık olarak Strasbourg'a göndereceği belirtildi.
Fildişi Sahilli oyuncunun takımı Rennes, 6.5 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus kazanacağı öne sürüldü.
GALATASARAY, DOUE YERİNE JELERT'İ TRANSFER ETMİŞTİ
Doue'den vazgeçen Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna katmıştı.
Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.