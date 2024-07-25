Galatasaray'da ayrılık! Kazımcan Karataş'ın yeni adresi Rusya oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Avusturya'da yapılan ikinci etap kamp kadrosuna alınmayan Kazımcan Karataş, Rus ekiplerinden Orenburg'a kiralandı.
Galatasaray'ın ikinci etap kampına alınmayan Kazımcan Karataş, yeni sezonda Rusya'da forma giyecek.
Genç oyuncu sezon sonuna kadar Orenburg’ta forma giyecek.
KAZIMCAN KARATAŞ RUSYA'DA
Türk futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayarak yeni takımına katılması bekleniyor.
Geçenun ilk devresini Galatasaray, ikinci devresini ise Ankaragücü'nde tamamlayan 21 yaşındaki oyuncu, toplam 24 maça çıktı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor