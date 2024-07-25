Galatasaray'ın yeni transferi Ellias Jelert Kopenhag altyapısında yetişti

2024-2025 sezonu için hazırlıklarına devam eden Galatasaray sağ bek açığını kapatmak için Kopenhag forması giyen Ellias Jelert'i transfer etti. Sarı-kırmızılı ekibin yeni oyuncusunun hangi takımlarda oynadığı merak konusu oldu.

Galatasaray'da uzun süredir sağ bek arayışları devam ediyordu.

Sarı-kırmızılılar sonunda sağ bek ihtiyacını çözdü ve Kopenhag forması giyen Ellias Jelert'i kadrosuna dahil etti.

Taraftarlar tarafından yeni transferin istatistikleri, değeri ve bu zamana kadar hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor.

ELLİAS JELERT KAÇ YAŞINDA?

Ellias Jelert 12 Haziran 2003 yılında dünyaya geldi.

ELLİAS JELERT'İN OYNADIĞI TAKIMLAR?

Ellias Jelert, Danimarka takımlarından Virum-Sorgenfri takımından bedelsiz bir şekilde 2014 yılında Kopenhag altyapısına geçiş yaptı.

Kopenhag U19 ve ana takımda oynayan genç yıldızın ilk farklı takımı Galatasaray oldu.

ELLİAS JELERT İSTATİSTİKLERİ

Genç yıldız 2023-2024 sezonunda 45 maça çıktı.

Bu maçlarda 3 bin 577 dakika süre bulan Ellias Jelert sezon boyunca sadece 1 asist yaptı.

8 sarı ve 1 sarıdan kırmızı kart gören genç oyuncunun Transfermarkt verilerine göre 5.5 milyon Euro değeri bulunuyor.