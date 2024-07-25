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Galatasaray, Depay için harekete geçti! Hollandalı yıldız Süper Lig'e göz kırptı

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Galatasaray, Depay için harekete geçti! Hollandalı yıldız Süper Lig&#039;e göz kırptı

Spor Haberleri

Hücum bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid'den ayrılan Hollandalı milli oyuncu Memphis Depay için devreye girdi.

Hollandalı Milli Takımı yıldızlarından Memphis Depay için Inter ve Galatasaray'ın yarış halinde olduğu öne sürüldü.

İtalya basınından La Gazzeta Della Sport'un haberine göre; Serie A ekibi Genoa forması giyen Albert Gudmundsson'u transfer edememesi durumunda Depay için harekete geçecek ve en sert rakibinin Galatasaray olduğu aktarıldı.

Galatasaray, Depay için harekete geçti! Hollandalı yıldız Süper Lig'e göz kırptı - 1. Resim

GEÇEN SEZON 9 GOL, 2 ASİST YAPTI

Atletico Madrid'den ayrılan Hollandalı yıldızın imza ücretinin yanı sıra maaş olarak en az 5 milyon istediği ve bu rakamın altına inmeyeceği konuşuluyor.

Geçen sezon İspanyol ekibinde 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

 

 

 

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