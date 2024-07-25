Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete'nin bonservisi belli oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos'a imza atan Tete, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak Atina'ya gitmişti. Brezilyalı oyuncunu kulübe kazandıracağı bonservis ortaya çıktı.
Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Tete'nin İstanbul macerası kısa sürdü.
Sarı-kırmızılıların Avusturya kampından ayrılan Brezilyalı oyuncunun yeni adresi Atina oldu.
Panathinaikos'un 10 numaralı formayı giyecek olan Tete için 5 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.
Yeni takımında senelik 2.7 milyon euro kazanması beklenen 24 yaşındaki yıldız, bugün resmi sözleşme imzalayacak.
Panathinaikos, Tete'nin 10 numaralı formayı giyeceğini duyurdu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor