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Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete'nin bonservisi belli oldu

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Galatasaray&#039;dan Panathinaikos&#039;a transfer olan Tete&#039;nin bonservisi belli oldu

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Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos'a imza atan Tete, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak Atina'ya gitmişti. Brezilyalı oyuncunu kulübe kazandıracağı bonservis ortaya çıktı.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Tete'nin İstanbul macerası kısa sürdü.

Sarı-kırmızılıların Avusturya kampından ayrılan Brezilyalı oyuncunun yeni adresi Atina oldu.

Panathinaikos'un 10 numaralı formayı giyecek olan Tete için 5 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Yeni takımında senelik 2.7 milyon euro kazanması beklenen 24 yaşındaki yıldız, bugün resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete'nin bonservisi belli oldu - 1. Resim

Panathinaikos, Tete'nin 10 numaralı formayı giyeceğini duyurdu

 

 

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