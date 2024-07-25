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Galatasaray orta sahaya Benfica'dan Joao Mario'yu alıyor

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Galatasaray orta sahaya Benfica&#039;dan Joao Mario&#039;yu alıyor

Spor Haberleri

Galatasaray transferde vites yükseltti. Kopenhag'dan Elias Jelert'i alarak sağ bek sorununu çözen sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için de düğmeye bastı. Yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Benfica'nın yıldızı Joao Mario'ya teklif yaptı.

Son 2 yılın şampiyonu olan Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak için yoğun mesai harcıyor. 

Galatasaray orta sahaya Benfica'dan Joao Mario'yu alıyor - 1. Resim

Mevcut kadrosunu koruyan ve yeni yıldızlarla takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, en büyük sorunu olan sağ beke transfer yaptı.

8 NUMARA İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Danimarka ekibi Kopenhag'tan Elias Jelert'i alan Aslan, genç oyuncu için kulübüne bonuslarla birlikte 11 milyon euro ödeyecek. Yönetim sağ bekin ardından 8 numara için de operasyon başlattı.

Galatasaray orta sahaya Benfica'dan Joao Mario'yu alıyor - 2. Resim

Wendel zora girince rotayı Portekiz'e çeviren Galatasaray, Benfica'nın deneyimli yıldızı Joao Mario'ya kanca attı.

Portekiz basını, Joao Mario'nun sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu yazdı. 31 yaşındaki futbolcuyu teklif yapıldığı duyuruldu.

Galatasaray orta sahaya Benfica'dan Joao Mario'yu alıyor - 3. Resim

Benfica formasıyla 2021'den bu yana 146 maça çıkan Mario, 36 gol attı ve 26 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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