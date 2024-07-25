Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj! 'Hatırlatmak istiyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lecce maçının ardından açıklamalar yaptı. Ziyech ve Zaha'dan memnun olduğunu söyleyen Buruk, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Avusturya'da 2.kampını gerçekleştiren Galatasaray, hazırlık maçında Lecce'yi Ziyech ve Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Teknik Direktör Okan Buruk, takımın son durumunu değerlendirdi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR

"Bu maçlar için skor değil ama kazanmak bir moral oluyor. Her geçen gün bunu artırarak gidiyoruz, en güzeli bu. Çok şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızın ilk yarıdaki performansı çok sevindirici. Hem yükleme yapıyoruz hem de oyun olarak güzel şeyler görüyoruz. Mauro ilk defa oynadı onun için de mutluyum, güzel goller attık, çok pozisyona girdik. Milli oyuncularımızı bir sonraki maç onları da kullanacağız. Sadece işimize odaklandık, çok iyi bir kadromuz var."

ZAHA VE ZİYECH'TEN MEMNUNUM

"Zaha ve Ziyech iyi çalışıyor. Bu sene birçok mevkide tek oyuncumuz olduğu için 4 hazırlık maçına da benzer kadrolarla çıktık. Maç oynadıkça daha iyi duruma geliyor oyuncular. Sadece Zaha ve Ziyech değil herkesten memnunum. Ziyech'in golünden çok savunma katkısı çok önemliydi."

TARAFTARLARA MESAJ

"Milli oyuncularımız çok uzun bir sene geçirdi. 1 seneden fazla oynadılar, bugün bir test yaptık durumlarını görmek için. Bazısı daha iyi, bazısının daha çok çalışması lazım. Bu oyuncularımızı Beşiktaş maçına hazırlamak istiyoruz. Moralli geldiler, takımın moralini de yukarı çektiler. Galatasaray taraftarı mutlu olsun, bizim pozitif olmamız gerekiyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor. Camiamızın, bizim, takımımızın, yönetimimizin yanında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum."