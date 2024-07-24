Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Hakim Ziyech ve Zaha kaydetti.
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kaydetti.
GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray maça; Muslera, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Kerem, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.
Milli Takım'dan dönen Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadroda yer almadı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi