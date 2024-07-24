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Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray hazırlık maçında Lecce&#039;yi 2-1 mağlup etti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Hakim Ziyech ve Zaha kaydetti.

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kaydetti. 

GALATASARAY'IN KADROSU

Galatasaray maça; Muslera, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Kerem, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Milli Takım'dan dönen Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadroda yer almadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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