Elia Jelert'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Danimarkalı sağ bek İstanbul'da

Galatasaray, Danimarka ekiplerinden Kopenhag'ın sağ beki Elia Jelert ile anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul'da olacak olan genç yıldızın takımına ödenecek bonservis ortaya çıktı.

Kopenhag, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı

Kopenhag, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı

Transfer sezonun suskun takımlarından Galatasaray, Kopenhag'dan Elia Jelert'i alarak sessizliğini bozdu.

Bugün İstanbul'a gelecek olan 21 yaşındaki sağ bek için 9 milyon euro bonservis ve yıllık 900 bin euro maaş ödeneceği öğrenildi.

JELERT GALATASARAY'A KARŞI RAKİP OLMUŞTU

Ayrıca sözleşmede genç yıldızın performansına dayalı bonusların da olduğu ortaya çıktı.

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 senelik sözleşme imzalanması beklenen Jelert'in İstanbul'daki çalışmalara katılması bekleniyor.

Jelert, geçen sezon Kopenhag formasıyla Galatasaray'a karşı 2 defa forma giymişti.

Genç oyuncu İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi grup maçında kırmızı kart görmüştü.