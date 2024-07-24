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Kopenhag, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kopenhag, Elias Jelert&#039;in transferi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Kopenhag, Jelert'in transferi konusunda Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı.

Bir süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Danimarka'nın Kopenhag takımı, Galatasaray ile Elias Jelert transferi konusunda anlaştıklarını açıkladı. 

Relevo'nun sabah saatlerinde yaptığı haberde, Jelert'in Galatasaray'a gelmek için sabırsızlandığı vurgulanmıştı.

JELERT'İN PERFORMANSI

Kopenhag altyapısından yetişen 21 yaşındaki Jelert, 2022-2023 sezonu başında A takıma yükseldi. Kariyerinde 97 maça çıkan Danimarkalı oyuncu 1 gol, 6 asistlik katkı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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