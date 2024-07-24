Kopenhag, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Kopenhag, Jelert'in transferi konusunda Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı.
Bir süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Danimarka'nın Kopenhag takımı, Galatasaray ile Elias Jelert transferi konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Relevo'nun sabah saatlerinde yaptığı haberde, Jelert'in Galatasaray'a gelmek için sabırsızlandığı vurgulanmıştı.
JELERT'İN PERFORMANSI
Kopenhag altyapısından yetişen 21 yaşındaki Jelert, 2022-2023 sezonu başında A takıma yükseldi. Kariyerinde 97 maça çıkan Danimarkalı oyuncu 1 gol, 6 asistlik katkı verdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi