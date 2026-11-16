Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi resmen başladı! 1,5 yıllık imza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, anlaşmayı resmen duyururken Demirel için imza töreni düzenlendi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. Kırmızı-siyahlı kulüp, deneyimli teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına giren Gaziantep temsilcisi, tercihini Volkan Demirel'den yana kullandı.

VOLKAN DEMİREL RESMEN İMZAYI ATTI

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Volkan Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmî sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FKda Volkan Demirel dönemi resmen başladı! 1,5 yıllık imza

BAŞKAN MEMİK YILMAZ ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 15 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.

Takımın kenetlenmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini belirten Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, kulüp çevresinde yaşanan belirsizliklerin takıma zarar verdiğini belirterek yönetim, teknik ekip ve futbolcuların birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekmişti.

GAZİANTEP FK'DA YENİ SAYFA

Teknik direktör değişikliğinin ardından Gaziantep FK'da yeni bir dönem başladı. Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-siyahlı ekip, Volkan Demirel yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yapan Demirel, bundan sonraki süreçte Gaziantep temsilcisinin başarısı için mücadele edecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte yeni teknik direktörün öncelikli hedefi, takımın ligdeki performansını yükseltmek ve olumsuz sonuçların ardından yeniden istikrar sağlamak olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala