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Geç Çekya’yı yık Avusturya’yı... Bir adım ötesi de çeyrek final!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Geç Çekya’yı yık Avusturya’yı... Bir adım ötesi de çeyrek final!
Avrupa Şampiyonası, Çekya, Hakan Çalhanoğlu, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası’nda bu gece final gibi bir maça çıkıyoruz. Gruptaki üçüncü imtihanımızı Çekya’ya karşı vereceğiz.

Üç puanla 2’de 2 yapan lider Portekiz’in arkasında ikinci sıradayız. Bir puan bile bizim grup ikincisi olarak tur atlamamız anlamına geliyor. Bu da büyük bir fırsatı beraberinde getiriyor. Zira dünkü maçların ardından Avusturya D Grubu’nu ilk sırada bitirdi. Eğer bugün biz ikinci kalırsak son 16 turundaki rakibimiz Avusturya demek. Bir adım ötesi de çeyrek final.

ÜÇÜNCÜLÜK DURUMUNDA 

Bugün ters bir sonuç çıkar da en iyi üçüncü olarak son 16 bileti almamız durumunda ise bir sonraki turda İngiltere ve İspanya ile karşılaşma durumumuz söz konusu. Hiç ihtimal vermediğimiz ve düşünmediğimiz matematiksel hesap ise bizim Çekya’ya yenilmemiz ve Gürcistan’ın da Portekiz’i mağlup etme ihtimali. Bu durumda grupta son sırada kalarak Avrupa Şampiyonası’na veda etmiş oluyoruz. Özetle hedef ikinci olup turlamak ama en iyi üçüncülük de kötü değil.

Geç Çekya’yı yık Avusturya’yı... Bir adım ötesi de çeyrek final! - 1. Resim

HAYDİ KAPTAN…

EURO 2024’te topla en fazla buluşan (191), isabetli pas yapan (149), hücum bölgesinde isabetli pas yapan (20) ve sahipsiz top kazanan (14) oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu.

GEÇELİM ŞURAYI!

Son iki turnuvaya grup aşamasında veda eden A Millî Takım, Çekya’dan puan alırsa 2008’deki gruptan çıkma başarısını tekrarlayacak.

Geç Çekya’yı yık Avusturya’yı... Bir adım ötesi de çeyrek final! - 1. Resim

AYNI NAKARAT

Çekya’ya karşı Avrupa Şampiyonalarındaki son iki maçımızı da kazandık ve ne ilginçtir ki ikisi de grup aşamasının son maçıydı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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