Arda Güler, EURO 2024 Türkiye - Çekya maçında oynayacak

EURO 2024'te heyecan devam ederken futbolseverler Arda Güler Çekya maçında oynayacak mı sorusunu araştırmaya başladı. Real Madrid'e transferi ile adından söz ettiren Güler, performansı ile dikkatleri çekerken ilk 11'de var mı, yok mu futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile yarın karşı karşıya gelecek. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer almaması dikkatleri çekerken kasığındaki ağrılar sebebiyle pazar günü yapılan antrenmanda takımdan ayrı olan Güler, takıma döndü.

ARDA GÜLER ÇEKYA MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Real Madrid'in genç transferi olan Güler, yarın oynanacak olan Çek Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giyecek.

Grup maçlarından sonu olan Çekya mücadelesi için tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci takımla çalışmaya başlarken kasığında ağrı olan Arda, pazar günü idmana takım arkadaşlarından ayrı olarak katılmıştı. Bireysel antrenmanlarını tamamlamasının ardından takım ile yapılan idmanın tamamında oldu.

Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ile dizinde ağrı olan Mert Günok için tedavileri devam ederken çalışmada yer almadı.

MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Çekya - Türkiye karşılaşması için son çalışma bugün 12.00'de gerçekleşecek. 17.15'te hava yolu ile Hamburg'a gidecek olan takımız yarın, Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek.