Arda Güler'den sevindiren haber! Çekya maçında sahada olacak

EURO 2024'te Portekiz maçında sakatlık riski nedeniyle yedek kulübesinde oturan Arda Güler, Çekya maçında sahada olacak. Bireysel çalışmalarını tamamlayan Real Madrid'li yıldız, A Milli Takım'la çalışmalara başladı.

EURO 2024'ün son maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'da tedavisi sona eren İrfan Can Kahveci takımla çalışmalara başladı. Kasığında bulunan ağrılar nedeniyle pazar günü yapılan idmanda takım arkadaşlarından ayrı kalan Arda Güler, bireysel antrenmanlarını tamamladı ve A Milli Takım ile yapılan antrenmanın tamamında yer aldı.