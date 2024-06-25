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Arda Güler'den sevindiren haber! Çekya maçında sahada olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te Portekiz maçında sakatlık riski nedeniyle yedek kulübesinde oturan Arda Güler, Çekya maçında sahada olacak. Bireysel çalışmalarını tamamlayan Real Madrid'li yıldız, A Milli Takım'la çalışmalara başladı.

EURO 2024'ün son maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'da tedavisi sona eren İrfan Can Kahveci takımla çalışmalara başladı. Kasığında bulunan ağrılar nedeniyle pazar günü yapılan idmanda takım arkadaşlarından ayrı kalan Arda Güler, bireysel antrenmanlarını tamamladı ve A Milli Takım ile yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. 

Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.

Arda Güler'den sevindiren haber! Çekya maçında sahada olacak - 1. Resim

A Milli Takımımız, yarınki Çekya maçı öncesinde gerçekleştireceği son antrenman çalışmasını bugün saat 12'de Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yapacak. 

Millî Takım kafilesi, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hamburg'a yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı müsabakanın oynanacağı Volksparkstadion'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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