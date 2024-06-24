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TFF'den Arda Güler ve İrfan Can Kahveci müjdesi! Takımla birlikte çalıştılar

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TFF&#039;den Arda Güler ve İrfan Can Kahveci müjdesi! Takımla birlikte çalıştılar
A Milli Takım, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Haber

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, sakatlığı bulunan A Milli Takım futbolcuları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin takımla çalıştığı aktarıldı.

EURO 2024'ün son maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'den iyi haber geldi. TFF, 2 oyuncunun durumu hakkında açıklama yaptı. TFF'nin açıklaması şu şekilde:

İRFAN CAN VE ARDA TAKIMLA ÇALIŞTI

A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Bugün A Millî Takım kampına katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

TFF'den Arda Güler ve İrfan Can Kahveci müjdesi! Takımla birlikte çalıştılar - 1. Resim
 
Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.
 
A Millî Takımımız, yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp tesisinde Çekya maçı öncesindeki resmî antrenmanını yapacak. A Millî Takım kafilesi, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hamburg'a yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı müsabakanın oynanacağı Volksparkstadion'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Düzenleyen:  - Spor
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