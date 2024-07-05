Geçen maçı bilmişti! Fenomen köpekten, Türkiye-Hollanda maçı için skor tahmini

Türkiye ile Avusturya maçında oynanan maçın skorunu doğru tahmin eden fenomen köpek Steph Furry, yarın akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için de bir tahminde bulundu.

Oynadığı topla maç skorlarını doğru tahmin eden fenomen köpek Steph Furry, yarın akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için de tahminde bulundu.

HOLLANDA'YI YENECEĞİMİZİ TAHMİN ETTİ

Türkiye ve Hollanda bayraklarının olduğu iki kovaya top atışı yapan Furry, Türkiye'nin maçı 2-1 alacağını tahmin etti. Millilerimizin galip gelirse turnuvada bir üst tura yükselecek.

AVUSTURYA MAÇININ SKORUNU DOĞRU BİLMİŞTİ

Furry geçen hafta da EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup edeceğimizi bilmişti. Bu tahmin sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.