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Geçen maçı bilmişti! Fenomen köpekten, Türkiye-Hollanda maçı için skor tahmini

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Avusturya maçında oynanan maçın skorunu doğru tahmin eden fenomen köpek Steph Furry, yarın akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için de bir tahminde bulundu.

Oynadığı topla maç skorlarını doğru tahmin eden fenomen köpek Steph Furry, yarın akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için de tahminde bulundu.

HOLLANDA'YI YENECEĞİMİZİ TAHMİN ETTİ

Türkiye ve Hollanda bayraklarının olduğu iki kovaya top atışı yapan Furry, Türkiye'nin maçı 2-1 alacağını tahmin etti. Millilerimizin galip gelirse turnuvada bir üst tura yükselecek.

Geçen maçı bilmişti! Fenomen köpekten, Türkiye-Hollanda maçı için skor tahmini - 1. Resim

AVUSTURYA MAÇININ SKORUNU DOĞRU BİLMİŞTİ

Furry geçen hafta da EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup edeceğimizi bilmişti. Bu tahmin sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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