Geçen maçı bilmişti! Fenomen köpekten, Türkiye-Hollanda maçı için skor tahmini
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Avusturya maçında oynanan maçın skorunu doğru tahmin eden fenomen köpek Steph Furry, yarın akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için de bir tahminde bulundu.
Oynadığı topla maç skorlarını doğru tahmin eden fenomen köpek Steph Furry, yarın akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için de tahminde bulundu.
HOLLANDA'YI YENECEĞİMİZİ TAHMİN ETTİ
Türkiye ve Hollanda bayraklarının olduğu iki kovaya top atışı yapan Furry, Türkiye'nin maçı 2-1 alacağını tahmin etti. Millilerimizin galip gelirse turnuvada bir üst tura yükselecek.
AVUSTURYA MAÇININ SKORUNU DOĞRU BİLMİŞTİ
Furry geçen hafta da EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup edeceğimizi bilmişti. Bu tahmin sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi