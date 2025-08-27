Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket! Bilet fiyatlarında 10 kat artış

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket! Bilet fiyatlarında 10 kat artış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gençlerbirliği&#039;nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket! Bilet fiyatlarında 10 kat artış
Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Misafir tribünü için satışa çıkan biletlerin 10 kat pahalıya satılması taraftarların tepkisini çekti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maç öncesi Ankara temsilcisinin bilet fiyatlarında 10 kat artış yaptığı belirlendi. 

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçında en ucuz bileti 3 bin 750 liraya satışa çıkardı.

ANTALYA MAÇINA GÖRE BİLET FİYATLARINDA 10 KAT FARK VAR

Antalyaspor maçında güney kale arkası 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira ve VIP bin lirayken, Fenerbahçe maçında güney kale arkası 3 bin lira, doğu maraton tribünü 4 bin lira, misafir 3 bin 750 lira, sağ ve sol kapalı 5 bin lira ve VIP 10 bin liraya satışa çıktı.

Gençlerbirliği'nden, Fenerbahçe maçı öncesi bilet fiyatlarında 10 kat artış - 1. Resim

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Başkent ekibinin Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı bilet fiyatlarındaki bu artış taraftarın da tepkisine neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

