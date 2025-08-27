Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jose Mourinho'dan dev maç öncesi yönetime sert sözler: Devler ligi Fenerbahçe için önemli değil

Jose Mourinho'dan dev maç öncesi yönetime sert sözler: Devler ligi Fenerbahçe için önemli değil

Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için Benfica karşısına çıkıyor. Ancak Jose Mourinho, maç öncesi yönetimi ve asbaşkan Hamdi Akın’ı hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti.

16 yıldır Şampiyonlar Ligi özlemi duyan F.Bahçe bugün Benfica ile çok kritik bir maça çıkacak. Fakat teknik direktör Jose Mourinho dünkü basın toplantısında hem yönetime hem de yönetici Hamdi Alkan’a gönderme yapmakla meşguldü. “Benfica çok güçlü. Şampiyonlar Ligi için büyük harcama yaptılar. Kompakt oynuyorlar ve savunmaları da iyi” diyen Mou, “Stat atmosferi harika. Bütün taraftarları arkalarında olacak ama oyuncularım baskıdan etkilenmez. Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz” sözlerini kullandı. 

Jose Mourinho'dan dev maç öncesi yönetime sert sözler: Devler ligi Fenerbahçe için önemli değil - 1. Resim

BANA İMKAN VERMEDİLER

Portekizli çalıştırıcı, asbaşkan Hamdi Akın’ın, “Benfica maçı kolay geçer. Rahat tur atlarız” sözleri için, “Kendisini tanımıyorum. Bu sözleri belki kulüp içindeki konumunu güçlendirir!” derken, “Kerem Aktürkoğlu transferini istemiyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkân sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu” şeklinde konuştu.

