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    • 'Ghezzal ayak tarağını Djiku elmacık kemiğini kırdı sizin İcardi'ye kastınız mı var?'

    Düzenleyen: / Kaynak: Skorer
    - Güncelleme:
    İcardi, Haber

    Spor Haberleri  / Skorer

    Milliyet Gazetesi yazarlarından Osman Şenher'in 'İcardi' yazısı oldukça dikkat çekti. Beşiktaş maçında ayak bileğine aldığı darbenin ardından uzun süre iğneyle oynayan, Fenerbahçe derbisinde ise elmacık kemiği kırılan yıldız golcünün hakemler tarafından görmezden geldiğini ifade eden Şenher tepki gösterirken, ünlü yorumcunun "Benim anlayamadığım bu hakem camiasının Icardi’ye bir kastı mı var" serzenişi bir hayli ilgi uyandırdı.

    Galatasaray Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yazarı Osman Şenher son haftalarda İcardi'ye yapılan faullere tepkisiz kalan hakemleri eleştirdi. Şenher Arjantinli yıldız için 'Ona karşı bir kastınız mı var?' ifadelerini kullandı.

    İCARDİ'NİN AŞIRIYA KAÇTIĞINA ŞAHİT OLDUNUZ MU?

    Arjantinli futbolcunun hiçbir rakibine tekme attığını, omuz attığını, kötü söz söylediğini gördünüz mü? Veya yanlış karar veren hakemi gidip tartakladığına, hakkını ararken aşırıya kaçtığına şahit oldunuz mu? 

    GHEZZAL TARAK KEMİĞİNİ DJİKU ELMACIK KEMİĞİNİ KIRDI

    Bu kadar medeni, pozitif bir futbolcunun uğradığı haksızlıklara bakın... Ghezzal, Beşiktaş derbisinde ayak bileğine ceza sahası içinde o kadar sert bir darbe vurdu ki 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu pozisyonda hakem ‘devam’ dedi. Fenerbahçe derbisinde Djiku ceza sahası içinde Icardi’nin yüzüne darbe vurarak elmacık kemiğini kırdı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyona da ‘devam’ dedi. 

    İCARDİ'YE BİR KASTINIZ MI VAR?

    İstanbulspor maçında nizami golü ofsayt diye verilmedi, ceza sahası içinde kendisine yapılan yüzde yüz penaltı görmezlikten gelindi. Gaziantep maçında yine ceza sahasında Ertuğrul, yıldız golcünün sırtına öyle bir binerek düşürdü ki, bu pozisyona da VAR bakmadı bile. Daha sonra herkes penaltı olduğunu söyledi. Son olarak da Samsunspor maçında bir kez daha yüzde yüz penaltısı ‘es’ geçildi.

    'Ghezzal ayak tarağını Djiku elmacık kemiğini kırdı sizin İcardi'ye kastınız mı var?'

    Benim anlayamadığım bu hakem camiasının Icardi’ye bir kastı mı var, yoksa Arjantinlileri mi sevmiyorlar! Biraz daha ileri gideyim Icardi’ye yapılan hareketleri görmezlikten gelerek Galatasaray’ı mı cezalandırıyorlar? Takım olarak sarı- kırmızılılar olağanüstü bir mücadele ortaya koyarak bunun altından kalkabildiler. 

    NİHAT ÖZDEMİR ÇOK MÜCADELE VERDİ

    Unutmamak lazım ki, bu süreçte puan da kaybedebilirlerdi. Kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Bunun sonu nereye varacak? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu hataların önüne geçmek için çırpınıyor. Yabancı gözlemci getiriyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi kuruldu. 26. haftadan itibaren VAR ile hakemler arasındaki konuşmalar kamuoyuna açıklanmaya başlayacak. TFF Başkanı bu hamleleri yaparken, her şeyin düzeleceğine inanıyor mu? Ben inanmıyorum.  Sayın Nihat Özdemir TFF Başkanı’yken çok mücadele verdi, başaramadı, sonunda gitti. Benim Büyükekşi için de düşüncelerim aynı. Çok uğraşıyor düzeltmek için ama başarılı olma şansı maalesef hiç yok gibi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Skorer
    İcardi
    Haberler > Spor > 'Ghezzal ayak tarağını Djiku elmacık kemiğini kırdı sizin İcardi'ye kastınız mı var?'
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