Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gizli anlaşma ortaya çıktı: Boşanmaları bile servet! İşte o evlilik sözleşmesi...

Gizli anlaşma ortaya çıktı: Boşanmaları bile servet! İşte o evlilik sözleşmesi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gizli anlaşma ortaya çıktı: Boşanmaları bile servet! İşte o evlilik sözleşmesi...
Cristiano Ronaldo, Evlilik, Sözleşme, Evlilik Teklifi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, 9 yıldır hayatında olan 2 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'e evlilik teklif etmiş, devasa yüzük sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü çift, son olarak evlilik sözleşmesiyle adlarından söz ettirdi. Söz konusu anlaşmanın detayları da belli oldu.

Futbol kariyerini Al Nassr'da sürdüren ve sözleşmesini 2 yıl uzatan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde devasa bir yüzükle 9 yıldır hayatında olan Georgina Rodriguez'e evlilik teklif etti.

"EVET, İSTİYORUM"

Rodriguez, sürpriz teklif sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşıma, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" mesajını yazdı.

Gizli anlaşma ortaya çıktı: Boşanmaları bile servet! İşte o evlilik sözleşmesi... - 1. Resim

PLATİN TASARIM, ZÜMRÜT KESİM

Ronaldo'nun seçtiği yüzük milyarder iş adamı Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor. Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu.

Gizli anlaşma ortaya çıktı: Boşanmaları bile servet! İşte o evlilik sözleşmesi... - 2. Resim

2 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Georgina Rodriguez'in devasa evlilik yüzüğünün değeri ortaya çıktı. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip evlilik yüzüğünün değerinin 2 milyon doları geçtiği belirtildi.

Gizli anlaşma ortaya çıktı: Boşanmaları bile servet! İşte o evlilik sözleşmesi... - 3. Resim

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARI

2 çocukları olan Ronaldo ve Rodriguez, şimdi de evlilik sözleşmesiyle spor ve magazin gündemine geldi. İşte anlaşmanın detayları...

• Aylık 121 bin dolar
• 5,6 milyon dolar gayrimenkul
• Ömür boyu emeklilik - aylık 110 bin dolar
• Çocuk desteği - aylık 500 bin dolar
• Hayat tarzı bakım - Yılda 2 milyon dolar
• 2 lüks araba
• Yılda 2 tatil
• Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Boğulan kadını fark etti, başına gelen olaydan ders alarak kurtardı: Küçük bilgiler büyük işler yaparYeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşeti yaşattı: 2 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olaylı Amedspor-Erzurumspor maçı için karar! 3 isme toplam 24 maç ceza - SporÇok konuşulan maça ceza yağdı: 24 maç...Ya Kerem ya Catamo! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na alternatif - SporYa Kerem ya Catamo! F.Bahçe'de Aktürkoğlu'na alternatifFenerbahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı! Alvarez'i söktü aldı... - SporF.Bahçe, devlerin listesindeki Meksikalıyı kaptı!Samsunspor Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadı, turu rövanşa bıraktı - SporSamsunspor, Yunanistan'da üstünlüğünü koruyamadıBaşakşehir, Avrupa'da kayıp! Kendi evinde Universitatea Craiova'ya 2-1 kaybetti - SporBaşakşehir, Avrupa'da kayıp! Kendi evinde mağlupPFDK, 8 Süper Lig kulübüne ceza verdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası - SporPFDK, 8 Süper Lig kulübüne ceza verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...