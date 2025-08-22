Gizli anlaşma ortaya çıktı: Boşanmaları bile servet! İşte o evlilik sözleşmesi...

Futbol kariyerini Al Nassr'da sürdüren ve sözleşmesini 2 yıl uzatan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde devasa bir yüzükle 9 yıldır hayatında olan Georgina Rodriguez'e evlilik teklif etti.

"EVET, İSTİYORUM"

Rodriguez, sürpriz teklif sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşıma, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" mesajını yazdı.

PLATİN TASARIM, ZÜMRÜT KESİM

Ronaldo'nun seçtiği yüzük milyarder iş adamı Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor. Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu.

2 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Georgina Rodriguez'in devasa evlilik yüzüğünün değeri ortaya çıktı. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip evlilik yüzüğünün değerinin 2 milyon doları geçtiği belirtildi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARI

2 çocukları olan Ronaldo ve Rodriguez, şimdi de evlilik sözleşmesiyle spor ve magazin gündemine geldi. İşte anlaşmanın detayları...

• Aylık 121 bin dolar

• 5,6 milyon dolar gayrimenkul

• Ömür boyu emeklilik - aylık 110 bin dolar

• Çocuk desteği - aylık 500 bin dolar

• Hayat tarzı bakım - Yılda 2 milyon dolar

• 2 lüks araba

• Yılda 2 tatil

• Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat