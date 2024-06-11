Gökhan İnler yıllar sonra İtalya'ya dönüyor! Yeni görevi belli oldu

Bu sezon Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Gökhan İnler, İtalya'ya geri dönüyor. Gökhan İnler'in, yeniden yapılanmaya giden eski kulübü Udinese'nin yeni sportif direktörü olacağı iddia edildi.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ın kadrosunda görev alan Gökhan İnler, İtalya'ya geri dönüyor. Yeniden yapılanmaya giden İtalya'nın köklü kulübü Udinese, Gökhan İnler'e yeni yapılanmasında önemli bir görev vermeye hazırlanıyor.

GÖKHAN İNLER SPORTİF DİREKTÖR OLUYOR

Sky İtalya'dan Di Marzio'nun haberine göre; Gökhan İnler, Udinese'nin yeni sportif direktörü olacak. Ayrıca İtalyan ekibinin teknik direktörlük koltuğunu Kosta Runjaic'e emanet edeceği de belirtildi.

GÖKHAN İNLER'İN KARİYERİ

2007-2011 yılları arasında Udinese forması giyen Gökhan İnler ardından sırasıyla Napoli, Leicester, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor formaları giymişti.