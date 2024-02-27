G.saray zorlandığı maçta Antalyaspor’u devirdi! Cimbom’un Kerem’i var

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Galibiyeti Kerem Aktürkoğlu’nun golleri getirdi. Maça VAR kayıtları damgasını vurdu.

UĞUR AKTAN’IN HABERİ - Avrupa yorgunu Cimbom Kerem Aktürkoğlu’nun penaltısıyla öne geçti. Antalya Van de Streek’in sayısıyla tabelayı eşitledi. İkinci golüyle üç puanı getiren Kerem diğer penaltıyı direğe nişanladı. Maça VAR kararları damga vurdu.

HIZLICA 90 DAKİKA

Son dönemde eleştiri alan Kerem Demirbay girdiği 10 ikili mücadelenin sekizini kazandı.

Antalya’da Ufuk bekleneni veremedi. Sergen Yalçın’ın takımı on sekiz içinde adam paylaşımında sıkıntılıydı.

Abdulkadir Bitigen’in ilk penaltı kararı tartışmaya açıktı. Monitör izlemesi sonrası penaltıya hükmetti.

Okan Buruk göreve geldiğinden bu yana iç sahada en fazla galibiyet alan (29) ve puan toplayan (89) Süper Lig takımı Galatasaray.

SEYRANTEPE’DE 14’TE 14

Süper Lig’de haftaya zirvede giren Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1’lik skorla devirdi ve bu sezon iç sahadaki galibiyet serisini 14’te 14’le devam ettirdi. İcardi’nin gün içerisinde aldığı bir maçlık ceza sebebiyle sahaya Arjantinli golcüden mahrum çıkan Okan Buruk’un takımına galibiyeti getiren golleri zaman zaman eleştirilse de sarı kırmızılı takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu attı.

VAR MÜDAHALESİ

Maçta gol perdesi 12. dakikada açılırken, Tete’nin düşürülmesi sonrasında VAR aracılığıyla kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra geçiş hücumlarıyla birçok önemli fırsat yakalayan Antalyaspor’da 22’de Saric’in şutu üst direkten döndü. Konuk takıma beraberliği getiren gol ise 33’te geldi. Muslera’nın boşa çıkmasının ardından Köhn de adamını kaçırınca Van de Streek skoru eşitledi: 1-1.

BU DEFA DİREĞE

45’te Vinicius’un kaleciden seken kafa vuruşunu tamamlayan Kerem takımını bir kere daha öne geçirirken, bu gol de yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağına rağmen VAR kontrolü sonrasında geçerli sayıldı. Maçın ikinci yarısı da dengeli bir oyuna sahne olurken, 59’da bir penaltı daha kazanan Galatasaray’da Kerem bu defa üst direği nişanladı. Antalyaspor son bölümde bulduğu fırsatları değerlendiremeyince 90 dakika 2-1 sona erdi.

OKAN BURUK’TAN İCARDİ CEZASINA TEPKİ: BU HANGİ HUKUKA UYAR

Maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İcardi’nin cezası için PFDK’ya tepki gösterirken, “Hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum, tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun yedi saat önce ceza alması neyle açıklanır? Maça İcardi oynayacak gibi hazırlanmıştık” derken, “F.Bahçe ile iki senedir yakın puanda gidiyoruz. Son düzlükteki gücümüzü herkes biliyor. Şampiyon olmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

GECENİN ADAMI KEREM: ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ

Gecenin adamı Kerem Aktürkoğlu, “Perşembe gününden sonra mental ve fiziksel yorgunluk vardı. Hat-trick yapabilirdim, benim hatam. Kazanmamız önemliydi. Biz bir aileyiz. Kenetlendikçe daha da büyüyen bir aileyiz. Saha dışında olanları görüyoruz, saha içinde cevap veriyoruz. Şampiyon biz olacağız” dedi.

TARTIŞILAN PENALTI

G.Saray’ın kazandığı ilk penaltı Antalya kanadından olduğu kadar diğer takım taraftarlarından da tepki aldı. Van de Streek’in Tete’ye müdahalesinin penaltıyı gerektirmediği yorumları yapıldı.

OFSAYT POLEMİĞİ

Kerem’in attığı ikinci gol öncesi Torreira’nın ortasında Vinicius’un ofsaytta olmadığı yeni teknoloji ile tespit edildi. Gecenin tartışılan kararlarından biriydi.

UÇAN TEKME, İSABET ETTİ Mİ?

Maçın çok konuluşan enstantanelerinden biri. Kerem Demirbay, Erdoğan’ı itiyor. Antalyalı futbolcu düşerken tekmesini rakibinin yüzüne savuruyor. Kerem yerde fakat temas olmadığı görüşü hâkim. Temas yoksa Kerem niye yerde? Varsa Erdoğan’a gösterilen sarı kart yeterli mi?

BOZTEPE: TFF İSTİFA ETSİN KATLEDİLDİK, BUNLAR REZİL

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Maç öncesi bize bazı haberler geldi. Sizi katledecekler diyorlardı, tüm Türkiye’nin önünde katledildik! Hakem F.Bahçe maçının rövanşını aldı. Federasyon da rezil, hakemler de rezil. MHK ve Federasyon istifasını versin” dedi.

YALÇIN: MASA BAŞI İŞİ O ÇİZGİYİ NASIL ÇEKTİLER?

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler?” sözlerini kullandı.

TARAFTAR SUSTU TFF’YE SESSİZ PROTESTO

Sarı kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonunu susarak protesto etti. Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, maçın başlangıç düdüğünün çalmasının ardından 3 dakika sessiz kaldı. Gerçekleştirilen sessiz protestonun ardından, tezahürata başladı.