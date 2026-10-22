Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan'ı üzdü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Lille'i 4-2 yendi.
Günün diğer maçında, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 4-1 mağlup etti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği maçta Inter, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.
Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid 3'te 3 yaptı
Alınan sonuçlar şöyle:
Lille (Fransa) - Galatasaray: 2-4
Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 4-1
Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 4-1
Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0
Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-3
Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç): 3-1
Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa): 3-0
Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0