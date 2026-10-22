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Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan'ı üzdü

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Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan'ı üzdü
Başlık ResmiHakan Çalhanoğlu, Arda Turan'ı üzdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Lille'i 4-2 yendi.

Günün diğer maçında, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 4-1 mağlup etti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği maçta Inter, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.

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Alınan sonuçlar şöyle:

Lille (Fransa) - Galatasaray: 2-4

Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 4-1

Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 2-2

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 4-1

Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0

Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-3

Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç): 3-1

Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa): 3-0

Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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