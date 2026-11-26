Asya Şampiyonlar Ligi müsabakasında pozisyonda dahli olmayan futbolcuya sarı kart çıkaran Suriyeli hakem Hanna Hattab'ın alkollü olduğu iddia edildi. Yeşil sahada yaşananlar izleyenleri şoke ederken maçın ikinci yarısını başka hakem yönetti.

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AFC Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam BAE temsilcisi Al Jazira ile İran ekibi Gol Gohar karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki müsabakaya ise hakem damga vurdu.

POZİSYONA DAHİL OLMAYAN KALECİYE KART ÇIKARDI

Futbol tarihine geçen maçın 32. dakikasında Gol Gohar oyuncusu Ali Asghar Ashouri, yapılan müdahalenin ardından yerde kaldı. Maçın Suriyeli hakemi Hanna Hattab ise pozisyonla hiçbir alakası bulunmayan Al Jazira'nın kalecisi Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi.

Ersin Destanoğlu

HAKEMİN SARHOŞ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Stadyumdaki ve ekran başındaki izleyicileri şoke eden kararın ardından 4 dakika sonra kart iptal edildi. Kimse hakemin yaptığına bir anlam veremezken Al Jazira teknik direktörü Mehdi Rahmati, maç sırasında "O sarhoş" diye bağırdı.

Hakem maça alkollü çıktı, pozisyonda olmayan isme kart verdi! İkinci yarıyı başkası yönetti

İKİNCİ YARI BAŞKA HAKEM MAÇI YÖNETTİ

Öte yandan ikinci yarı ise hakemin sarhoş olduğunu kanıtlayacak derecede önemli bir gelişme yaşandı.

Hakem Hanna Hattab, maçın ikinci yarısına çıkmadı, karşılaşmanın geri kalanını dördüncü hakem yönetti.

'Sarhoş' iddiasını ortaya atan Rahmati ise maç sonunda, "Hakem normal bir durumda değildi, hatta bunu Jazire oyuncuları da bize söyledi. Kulübümüz hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi ve durumun devam etmesi halinde maça devam etmeyeceğimiz iletildi" ifadelerini kullandı.

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