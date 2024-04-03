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Haberler > Spor > Hakim Ziyech çılgına döndü hızını alamadı kramponları fırlattı! Okan Buruk oyundan alınca...

Hakim Ziyech çılgına döndü hızını alamadı kramponları fırlattı! Okan Buruk oyundan alınca...

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Hakim Ziyech çılgına döndü hızını alamadı kramponları fırlattı! Okan Buruk oyundan alınca...

Spor Haberleri

Süper Lig'de 31.hafta maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti ve evinde 1-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gitti ve Hakim Ziyech'i 11'de sahaya sürdü. 68.dakikada da oyundan alınan Ziyech'in, yedek kulübesindeki tepkisi ise sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte haberin detayları.

Hatayspor karşısında Mauro Icardi'nin bulduğu tek golle, 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'de yer aldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Ziyech, son 2 Süper Lig maçında sonradan dahil olmuştu. 

Hakim Ziyech çılgına döndü hızını alamadı kramponları fırlattı! Okan Buruk oyundan alınca... - 1. Resim

KRAMPONLARINI FIRLATTI

Maça ilk 11'de başlayan Ziyech oyunun 68.dakikasında oyundan alındı. Milliyet'in haberine göre; Faslı futbolcu oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine gitti ve öfkesine hakim olamayıp kramponlarını fırlattı.

Hakim Ziyech çılgına döndü hızını alamadı kramponları fırlattı! Okan Buruk oyundan alınca... - 2. Resim

Kızgın görüntüsüyle dikkat çeken Ziyech'in bu tepkiyi kendi performansına mı yoksa teknik ekibe gösterdiği anlaşılamadı.

Düzenleyen:  - Spor
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