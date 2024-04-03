Hakim Ziyech çılgına döndü hızını alamadı kramponları fırlattı! Okan Buruk oyundan alınca...

Düzenleyen: Songül Soysal 3 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 10:51 - Güncelleme:

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Süper Lig'de 31.hafta maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti ve evinde 1-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gitti ve Hakim Ziyech'i 11'de sahaya sürdü. 68.dakikada da oyundan alınan Ziyech'in, yedek kulübesindeki tepkisi ise sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte haberin detayları.