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Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Gelecek sezon alacağı maaş belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakim Ziyech&#039;in sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Gelecek sezon alacağı maaş belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Ziyech'in önümüzdeki sezon Sarı-kırmızılı ekipte kalması kesinleşti. Faslı oyuncunun, zorunlu satın alma opsiyonu devreye girerken, gelecek sezon alacağı maaş belli oldu.

Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Ziyech'in zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu. Yıldız oyuncunun, Galatasaray'da kalacağı kesinleşti.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'da Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonu devreye girdi. Söz konusu maddenin, Faslı yıldızın 15 maçta süre almasına yönelik olduğu vurgulandı. Öte yandan Hakim Ziyech'in opsiyonunun 1 değil 1+1 yıl olduğu öğrenildi.

Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Gelecek sezon alacağı maaş belli oldu - 1. Resim

ZİYECH'İN MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Hakim Ziyech'in 2024-25 sezonunda Galatasaray'dan kazanacağı maaş da belli oldu. Galatasaray, Ziyech transferi konusunda KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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