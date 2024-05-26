Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hatayspor Süper Lig'de devam dedi! Rizespor engelini 2 farkla geçti

Hatayspor Süper Lig'de devam dedi! Rizespor engelini 2 farkla geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatayspor Süper Lig&#039;de devam dedi! Rizespor engelini 2 farkla geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Konyaspor'un Galatasaray'a yenilmesinin ardından kümde kaldı.

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son hafta mücadelesinde Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Hatayspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Hatayspor'un gollerini Fisayo Dele-Bashiru ve Carlos Strandberg kaydetti.

HATAYSPOR KÜMEDE KALDI

Akdeniz ekibi, Konyaspor'un Galatasaray'a mağlup olmasıyla ikili averajla Konyaspor'u puan sıralamasında geride bıraktı ve ligde kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da yeni etkili güç Türkiye
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Okan Buruk rekor kırarak tarihe geçti - Spor102 puan toplayan Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçtiMKE Ankaragücü küme düşen son takım oldu! Başkent ekibi son dakikalarda yıkıldı - SporMKE Ankaragücü küme düşen son takım oldu! Başkent ekibi son dakikalarda yıkıldıKonyaspor - Galatasaray maç özeti | Süper Lig'de şampiyon belli oldu - SporKonyaspor - Galatasaray maç özeti! Toplam 4 gol varFenerbahçe farka koştu, şampiyonluğa yetmedi! - SporFenerbahçe sezon finalini 6 golle yaptıİsmail Kartal İstanbulspor maçı öncesi konuştu! 'Gerçek şampiyonun kim olduğunu biliyorlar' - Sporİsmail Kartal İstanbulspor maçı öncesi konuştu! 'Gerçek şampiyonun kim olduğunu biliyorlar'Galatasaray'ın Konyaspor ile yapacağı şampiyonluk maçındaki muhtemel 11'i - Sporİşte Galatasaray'ın şampiyonluk maçındaki muhtemel 11'i
Sonraki Haber Yükleniyor...