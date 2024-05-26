Hatayspor Süper Lig'de devam dedi! Rizespor engelini 2 farkla geçti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Konyaspor'un Galatasaray'a yenilmesinin ardından kümde kaldı.
Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son hafta mücadelesinde Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Hatayspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Hatayspor'un gollerini Fisayo Dele-Bashiru ve Carlos Strandberg kaydetti.
HATAYSPOR KÜMEDE KALDI
Akdeniz ekibi, Konyaspor'un Galatasaray'a mağlup olmasıyla ikili averajla Konyaspor'u puan sıralamasında geride bıraktı ve ligde kaldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi