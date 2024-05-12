Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hatayspor'dan kümede kalma adına kritik galibiyet! Son dakika golüyle kazandı

Hatayspor'dan kümede kalma adına kritik galibiyet! Son dakika golüyle kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatayspor&#039;dan kümede kalma adına kritik galibiyet! Son dakika golüyle kazandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Ankaragücü'yle karşılaştı. Akdeniz ekibi, son dakikada bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayaspor, MKE Ankaragücü karşısında 2 golle kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında goller gelirken Hatayaspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

HATAY SON DAKİKADA GÜLDÜ

Hatayspor'a 3 puanı getiren golleri 71. dakikada Görkem Sağlam ve 90'da Renat Dadaşov kaydetti. Ankaragücü'nün golü ise 85'te Federico Macheda'dan geldi.

KÜME HATTI İÇİN KRİTİK HAFTALAR

Ligde son 2 haftaya girilirken Hatayspor bu galibiyetle puanını 37 yaptı. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı. Hatayspor ligdeki son 2 maçında Beşiktaş ve Rizespor'la karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü ise Pendikspor ve Trabzonspor'la mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pendikspor'dan kritik geri dönüş! Kümede kalma umutlarını son haftalara taşıdıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan'ın iftiralarına rest: O soykırım örgütünün sözcüsü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pendikspor'dan kritik geri dönüş! Kümede kalma umutlarını son haftalara taşıdı - SporPendikspor'dan kritik geri dönüş! Kümede kalma umutlarını son haftalara taşıdıKonyaspor fişi ilk yarıda çekti! Kümede kalma adına büyük adım attı - SporKonyaspor fişi ilk yarıda çekti! Kümede kalma adına büyük adım attıİsmail Kartal derbi öncesi iddialı konuştu! Maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmasını anlattı - Sporİsmail Kartal derbi öncesi iddialı konuştu! Maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmasını anlattıTrabzonspor, İstanbulspor engelini rahat geçti! Onuachu golleriyle Visca asistleriyle coştu - SporTrabzonspor, İstanbulspor engelini rahat geçti! Onuachu golleriyle Visca asistleriyle coştuFatih Karagümrük - Galatasaray maçı nefes kesti! Berkan Kutlu son dakikada damgasını vurdu - SporGalatasaray, Karagümrük'ü son dakikada geçtiKartal, Alanya'da eşitliği bozamadı! Goller 2.yarıda geldi - SporKartal, Alanya'da eşitliği bozamadı! Goller 2.yarıda geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...