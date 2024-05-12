Hatayspor'dan kümede kalma adına kritik galibiyet! Son dakika golüyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Ankaragücü'yle karşılaştı. Akdeniz ekibi, son dakikada bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayaspor, MKE Ankaragücü karşısında 2 golle kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında goller gelirken Hatayaspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

HATAY SON DAKİKADA GÜLDÜ

Hatayspor'a 3 puanı getiren golleri 71. dakikada Görkem Sağlam ve 90'da Renat Dadaşov kaydetti. Ankaragücü'nün golü ise 85'te Federico Macheda'dan geldi.

KÜME HATTI İÇİN KRİTİK HAFTALAR

Ligde son 2 haftaya girilirken Hatayspor bu galibiyetle puanını 37 yaptı. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı. Hatayspor ligdeki son 2 maçında Beşiktaş ve Rizespor'la karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü ise Pendikspor ve Trabzonspor'la mücadele edecek.