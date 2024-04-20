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Hikmet Karaman’dan Manchester City - Real Madrid örneği: Maalesef oyunculardan atamıyoruz

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Hikmet Karaman’dan Manchester City - Real Madrid örneği: Maalesef oyunculardan atamıyoruz

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Samsunspor ile oynanan maç sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, Manchester City - Real Madrid maçından örnek vererek dikkat çekici sözler kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var, beraberlik de benim şahsı kanaatim normal sonuç." dedi.

Oyunun ilk 45 dakikasında topa sahip olduklarını anlatan Karaman, "Bence iyi bir maç oldu. Çok güzel bir atmosfer. Oyunun ilk 45 dakikası biraz daha oyuna hakim olan, topa sahip olan, hücuma çıkarken de iyi organize ataklar gösteren takım görüntüsü verdik." ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman’dan Manchester City - Real Madrid örneği: Maalesef oyunculardan atamıyoruz - 1. Resim

HİKMET KARAMAN: MANCHESTER CİTY-REAL MADRİD MAÇINDA DA GÖRDÜK

İlk yarıyı 1-0 önde kapattıklarını aktaran Hikmet Karaman, "İkinci yarı 20 dakikadan sonra yani özellikle oyunun son uzatma ve son 10 dakikalık bölümünde otomatikman 1-0 koruma içgüdüsü ortaya çıktı. Oyuncularda bu alışkanlık var. Bunu Manchester City-Real Madrid maçında da gördük. İkinci yarıya baktığınızda 30 dakikalık bir bölüm Real Madrid'in kendi ceza sahası içerisinde ve üzerinde geçti. Dolayısıyla maalesef bunu oyunculardan atamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Düzenleyen:  - Spor
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