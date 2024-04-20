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TFF 2. Lig'deki şampiyonluk maçına 1 milyon kişi gidiyor! Amedspor Başkanı Aziz Elaldı tarihi maç öncesi uyardı

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TFF 2. Lig&#039;deki şampiyonluk maçına 1 milyon kişi gidiyor! Amedspor Başkanı Aziz Elaldı tarihi maç öncesi uyardı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Amedspor, Iğdır FK ile oynayacağı maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Tarihi maç öncesi şehre 1 milyona yakın kişinin akın edeceği öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, 36. haftada oynanacak Iğdır FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk maçına çıktıklarını belirten Elaldı, yaklaşık 1 milyon kişinin şehre gelip, karşılaşmanın heyecanını yaşayacağını dile getirdi.

Maçın kapalı gişe oynanacağını ve biletlere yoğun talep olduğunu kaydeden Aziz Elaldı, "Bilet satışlarımız bitti. İki gündür bilet satışlarından dolayı bir takım tatsızlıklar oluşuyor. Ne kadar özen göstersek de bu kadar büyük bir organizasyonda aksaklıklar oluyor. Taraftarlarımızdan, camiamızdan, halkımızdan anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig'deki şampiyonluk maçına 1 milyon kişi gidiyor! Amedspor Başkanı Aziz Elaldı tarihi maç öncesi uyardı - 1. Resim

AMEDSPOR BAŞKANI AZİZ ELALDI: SAHAYA GİRMEYİN

Maç sonu şampiyon olunması durumunda sahaya girilmemesini rica eden Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, ceza alınması durumunda son hafta maçının seyircisiz oynanacağını hatırlattı.

Şehrin önemli yerlerine dev ekranlar kurulacağını söyleyen Elaldı, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bize verdiği bilgiye göre hafta sonu 1 milyona yakın insan, şehir dışından Diyarbakır’a gelecek. Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği sayı ise 650 bin. Maç için valilikle görüştük. İki önemli meydana dev ekranlar kurulacak. Başka iki nokta için de görüşmelerimiz devam ediyor. Şampiyonluk günü için konser çalışmamız var." dedi.

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