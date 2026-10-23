Hocasından Can Uzun'a basın toplantısında şok eleştiri

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, milli futbolcumuz Can Uzun hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. 20 yaşındaki genç yıldızın yeteneğine dikkat çeken Hütter, Can'ın takım oyununa uyum sağlaması ve istikrarını koruması gerektiğini vurguladı.

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Eintracht Frankfurt'un Borussia Dortmund ile oynayacağı lig maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Adi Hütter, Can Uzun'un gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİ KENDİSİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI OLABİLİR"

Can Uzun'un sahip olduğu yeteneği doğru şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Hütter, "Can, futbolun aynı zamanda kendi yeteneklerini ortaya koyabileceği bir takım sporu olduğunu ne kadar çabuk anlarsa, o kadar başarılı bir kariyere sahip olur. Aksi halde, kendi kendisinin en büyük düşmanı olabilir." sözleriyle genç futbolcuya önemli bir uyarıda bulundu.

CAN'DAN İSTİKRAR BEKLENTİSİ

Milli futbolcunun yalnızca yeteneğiyle değil, performansındaki süreklilikle de öne çıkmasını beklediğini dile getiren Hütter, "Ayrıca ondan istikrar bekliyorum. Hafta boyunca ve maçlarda sahip olduğu yeteneği göstermesini bekliyorum." dedi.

Adi Hütter

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon 6 maçta görev alan 20 yaşındaki hücumcu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Alman ekibiyle tüm kulvarlarda toplamda 65 maçta görev yapan genç orta saha, 19 gol ve 12 asist yaptı.

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