Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Houston Rockets’ın Alperen Şengün’e servet dökmeye hazırlanıyor! ‘Sen yeter ki kal varımız yoğumuz senin’

Houston Rockets’ın Alperen Şengün’e servet dökmeye hazırlanıyor! ‘Sen yeter ki kal varımız yoğumuz senin’

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Houston Rockets’ın Alperen Şengün’e servet dökmeye hazırlanıyor! ‘Sen yeter ki kal varımız yoğumuz senin’
Nba, Alperen Şengün, Houston Rockets, Haber

Spor Haberleri  / -

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla herkesi korkutan Alperen Şengün’e takımı Houston Rockets, servet değerinde bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

NBA’de Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık ise herkesi korkutmuştu. Sahadan tekerlekli sandalye yardımıyla ayrılan Şengün’ün NBA’de normal sezonda forma giymesinin zor olduğu ancak sakatlığının çok kötü olmadığı belirtilmişti.

SERVET DÖKMEYE HAZIRLANIYORHouston Rockets’ın Alperen Şengün’e servet dökmeye hazırlanıyor! ‘Sen yeter ki kal varımız yoğumuz senin’ - 1. Resim

Şengün’ün takımı Rockets, genç oyuncunun sergilediği performans sonrası kolları sıvadı. Takımı Alperen Şengün üzerinden şekillendirecekleri düşünülen Rockets, dudak uçuklatan bir kontrat önerecek.

Shams Charania adlı spor yazarının iddiasına göre Rockets’ın, Şengün’e önereceği sözleşme, 5 yıllık 225 milyon dolar.

Houston Rockets’ın Alperen Şengün’e servet dökmeye hazırlanıyor! ‘Sen yeter ki kal varımız yoğumuz senin’ - 2. Resim

PARKELERE NE ZAMAN DÖNECEK?

Öte yandan sakatlığı merak konusu olan Şengün’ün geri dönüş tarihi de belli oldu. Daha önce normal sezona yetişmesinin zor olduğu söylenen Şengün’ün, normal sezonun sonlarına doğru nisan ayında dönebileceği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular - SporRekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdularSadece 2 takım çift haneleri gördü! İşte bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar - Sporİşte bu sezon en çok penaltı kazanan takımBeşiktaş'ta beklenmeyen ayrılık! Devre arası büyük umutlarla transfer edilmişti - SporDevre arası büyük umutlarla transfer edilmiştiTrabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Abdullah Avcı çözüm arıyor - SporTrabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Abdullah Avcı çözüm arıyorAlbino Beyza'nın başarılı hikayesi: 'Asla pes etmeyin!' Hedefinde Avrupa şampiyonluğu var - Spor'Asla pes etmeyin'Galatasaraylı Kerem Demirbay’dan yıllar sonra gelen itiraf: ‘Çok pişmanım keşke Türkiye’yi seçseydim’ - Spor'Keşke Türk Milli Takımı'nı seçseydim'Avrupa devi Okan Buruk'u istiyor! Fatih Terim'den sonra bir ilk gerçekleşebilir - Sporİtalyan devi Okan Buruk'u istiyorSüper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu - SporTrabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli olduBeşiktaş'ın gözden çıkardığı Abouabakar'ın yeni adresi belli oldu! Kamerunlu golcü bonservis kazandıracak - SporBeşiktaş, Aboubakar ile vedalaşacakOkan Buruk’la karşılıklı açıklamalarıyla gündem olmuştu! Victor Nelsson’un dönüşü muhteşem oldu! Transferinde 10 milyonluk detay - SporTransferinde 10 milyonluk detay
Sonraki Haber Yükleniyor...