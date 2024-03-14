Houston Rockets’ın Alperen Şengün’e servet dökmeye hazırlanıyor! ‘Sen yeter ki kal varımız yoğumuz senin’

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla herkesi korkutan Alperen Şengün’e takımı Houston Rockets, servet değerinde bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

NBA’de Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık ise herkesi korkutmuştu. Sahadan tekerlekli sandalye yardımıyla ayrılan Şengün’ün NBA’de normal sezonda forma giymesinin zor olduğu ancak sakatlığının çok kötü olmadığı belirtilmişti.

SERVET DÖKMEYE HAZIRLANIYOR

Şengün’ün takımı Rockets, genç oyuncunun sergilediği performans sonrası kolları sıvadı. Takımı Alperen Şengün üzerinden şekillendirecekleri düşünülen Rockets, dudak uçuklatan bir kontrat önerecek.

Shams Charania adlı spor yazarının iddiasına göre Rockets’ın, Şengün’e önereceği sözleşme, 5 yıllık 225 milyon dolar.

PARKELERE NE ZAMAN DÖNECEK?

Öte yandan sakatlığı merak konusu olan Şengün’ün geri dönüş tarihi de belli oldu. Daha önce normal sezona yetişmesinin zor olduğu söylenen Şengün’ün, normal sezonun sonlarına doğru nisan ayında dönebileceği ifade edildi.