Hull City'den Süper Lig kulübüne ret: Sergej Jakirovic'ten Kayserispor itirafı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, geçtiğimiz sezon görev yaptığı Süper Lig kulübünden ekibindeki bir isme gelen teklifi açıkladı.

Championship'te Hull City'yi çalıştıran Sergej Jakirovic, eski takımı Kayserispor'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Bosna Hersekli çalıştırıcı, Kayserispor tarafından yardımcı antrenörü Marko Salatovic'e teknik direktörlük teklifi yapıldığını söyledi.

"O BENİM ADAMIM"

İngiliz basınından Hull Live'a konuşan Jakirovic, Salatovic'in Hull City'nin önemli bir parçası olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı kulüpten gelen bu teklifi reddettiklerini açıkladı.

Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen'in, Salatovic'i aradığını dile getiren 48 yaşındaki teknik direktör, "Marko benimle olacak. O benim adamım. Ya da gitmeyi seçerse, onu destekleyeceğim. Bununla bir sorunum yok. Şu anda burada benimle çok rahat" ifadelerini kullandı.

SALATOVIC OLMADI, DJALOVİC GELDİ

Kayserispor, Jakirovic'in Hull City ile anlaşmasının ardından takımın başına getirilen Markus Gisdol ile yaklaşık 3 hafta önce yollarını ayırmıştı. Bu süreçte anlaşma sağlanan Karadağlı çalıştırıcı Radomir Djalovic, Süper Lig ekibinin başında çıktığı iki maçta bir yenilgi ve bir beraberlik aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

