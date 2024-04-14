İbrahim Üzülmez, Galatasaray maçı öncesi konuştu! 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçını değerlendirdi. Üzülmez, "Galatasaray maçında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Üzülmez, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı hakkında da konuştu.

SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Başakşehir'in kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Üzülmez, "İlk yarı 3-4 pozisyonumuz var. Atamayınca rakip de hata yaptığımız ilk pozisyonda gol atınca direncimiz düşüyor. Rakibi iyi analiz ettiğimiz, ön alan baskısını doğru yaparak yakaladığımız pozisyonlarda, final dediğimiz pozisyonlarda eksiklik vardı. Oyuncularım iyi mücadele etti, 17'ye yakın gol pozisyonuna giren bir Pendikspor takımı vardı. Evet kaybettik, kaybettiğinizde olumlu şeyleri söyleyince anlatamıyoruz ama ben bugün oyuncularımın mücadele ettiğini ve olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Kırılma anı Welinton'un kırmızı kartı. 2-2 yaptık, 10 kişi kalınca ister istemez oyuncularım skoru korumak için ikinci bölgeye çekildi, 10 kişi oynamamıza rağmen 3 net pozisyonumuz var. Pozisyonlara giriyoruz, oralarda cömert olunca olmuyor. Başakşehir'e ilk yarıda bir pozisyon verdik. İyi çalıştık, iyi analiz ettik, saha içinde doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim adımıza üzüntülü olan şey, kazanamadığımız bir maç oldu. Sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Üzülmez, ligde kalma şanslarının sorulması üzerine ise "Şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar bu şansı kullanmaya çalışacağız. Galatasaray maçı, zor maç. Şampiyonluğa oynayan, kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız ama biz profesyonelliğimizden uzaklaşmadan çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirerek Galatasaray maçına hazırlanacağız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.