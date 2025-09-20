Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez’in getirildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına İbrahim Üzülmez’i getirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, ligin 5. haftasında Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İbrahim Üzülmez, Iğdır temsilcisiyle ilk antrenmanına önümüzdeki günlerde çıkacak.

