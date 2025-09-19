Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hikmet Karaman'dan genç isme büyük övgü: Fenerbahçe'nin Luis Figo'su olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk futbolundaki altyapı sistemine dair açıklamalar yapan Hikmet Karaman, Fenerbahçe'de forma giyen ve gelecekte yıldız futbolcu olacağına inandığı genç oyuncu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Son olarak Moldova'nın Zimbru takımını çalıştıran ve adı 1. Lig takımı Iğdır FK ile anılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Bein Sports'ta yayınlanan Gün Ortası programında Türk futboluna dair önemli açıklamalar yaptı.

DENİZ DEMİRCİ'YE ÖVGÜ

Altyapılardaki genç yeteneklere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini belirten Hikmet Karaman, Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Demirci'ye dikkat çekti.

EFSANE İSME BENZETTİ

Deniz'i Adana Demirspor U13 takımında oynarken keşfettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo'ya benzetti.

"ANLATA ANLATA BİTİREMİYORLAR"

Deniz Demirci'nin geçtiğimiz mart ayında Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyleyen Karaman, "Şimdi anlata anlata bitiremiyorlar. Müthiş oyuncu, takip edin." ifadelerini kullandı

Ekim 2023'te Adana Demirspor altyapısına giren genç yetenek, bir yıl sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

