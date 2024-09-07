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Icardi’de sıfır risk! G.Saray, Arjantinli yıldızı iyileşmeden kullanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Icardi’de sıfır risk! G.Saray, Arjantinli yıldızı iyileşmeden kullanmayacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen sezon önemli fedakârlıklara imza atan Arjantinli golcü tam düzelmeden 11’e alınmayacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - G.Saray’da Mauro İcardi geçen sezon sakat olmasına rağmen iğne ile iki ay maçlara çıkmıştı.

İğneyle fedakârlık yok 

Bu defa böyle yapılmayacak. A. Demirspor maçında sağ üst arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama oluşan Tangocunun tedavisinin yüzde 100 tamamlanması beklenecek. Bu süre zarfında ise Galatasaray, İcardi’siz mevcut oyun planı ile sahaya çıkacak.  

Jelert-Barış bek olacak

Santrfor hattında İcardi’nin yerinde Victor Osimhen olacak. 10 numara pozisyonunda ise Mertens’in oynaması bekleniyor. İcardi’nin Fenerbahçe maçına yetişmesi zor. Derbinin ardından Galatasaray, İcardi’nin dönmesiyle birlikte yeni taktiksel düzeni (3-5-2) ile sahalarda olacak. Okan Buruk, Jelert ve Barış Alper’i kanat beki olarak kullanacak.

İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI 
Ziyech yine elde kaldı!

∂ Galatasaray’dan ayrılmak isteyen Hâkim Ziyech yine umduğunu bulamadı. Arap Yarımadası’ndan teklifler alan Faslı oyuncuya gelen öneriler istediği meblağda değil. Yıllık 6 milyon avro kazanan Hâkim Ziyech bu rakamın üstünde bir teklif bekliyordu ama olmadı. Galatasaray, futbolcuyu UEFA listesine ekledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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