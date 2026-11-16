İlkay Gündoğan'dan ayrılık sorusuna cevap: Devre arası için kararını duyurdu

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan, geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirten tecrübeli futbolcu, 2027 yazından sonra da profesyonel futbol kariyerini sürdürmek istediğini söyledi.

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Galatasaray'da bu sezon istediği forma süresini alamayan İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

"KIŞ TRANSFERİ BENİM GÜNDEMİMDE DEĞİL"

Sky Sport'a konuşan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, kış transfer döneminde ayrılmanın gündeminde olmadığını belirterek sarı kırmızılı takımın yakaladığı başarılı sonuçlardan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Düzenli forma giymemenin bir futbolcu için kolay olmadığını dile getiren Gündoğan, "Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarılı seriden dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum." sözleriyle takımın başarısının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Almanya, İngiltere ve İspanya'da edindiği tecrübeleri sarı kırmızılı takıma aktarmak için geldiğini vurgulayan yıldız oyuncu, takımın başarısı adına çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İlkay Gündoğan

"GALATASARAY İLE YENİ KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan İlkay Gündoğan, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünmediğini de açıkladı.

Kış transfer döneminde takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını belirten İlkay, "Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." dedi.

İlkay Gündoğan

"KENDİMİ SON DERECE FİT HİSSEDİYORUM"

Kariyerini 2027 yazından sonra da sürdürmek istediğini açıkça ifade eden Gündoğan, "Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil." sözleriyle fiziksel durumunun iyi olduğunu ve yeniden forma şansı bulması halinde hazır olacağını söyledi.

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