İspanya'da gündem Arda Güler! Alınan karar çıldırttı, herkes onu konuşuyor

İspanya LaLiga'nın 3'üncü haftasında Real Madrid, evinde Mallorca'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk golünü konuk ekip Vedat Muriqi ile bulurken, Real Madrid devre bitmeden geri döndü.

Maçın 37'nci dakikasında milli futbolcumuz Arda Güler takımı adına beraberlik golünü kaydederken, sadece bir dakika sonra Vinicius Jr. takımını geçirdi ve devre 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

İPTAL EDİLEN GOL TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid, Arda Güler'le bir gol daha buldu ancak VAR incelemesinin ardından gol, milli futbolcunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Real Madrid'in iptal edilen bu golü İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.

"SİNİRLERİ EN ÇOK KIZIŞTIRAN KARAR"

Marca'da yer alan haberde; LaLiga'da dün oynanan üç maça VAR kararlarının damga vurduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Real Madrid'in üç golü iptal edildi. Mbappe'nin iki golü (ofsayt) ve Arda Güler'in ceza sahası içinde tartışmalı bir elle oynama sonrası golü geçerli sayılmadı. Arda'nın golüyle ilgili karar, sinirleri en çok kızıştıran karar oldu" ifadeleri kullanıldı.

Mundo Deportivo'daki haberde ise konuyla ilgili, "Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı yendiği maça hakem performansı damga vurdu. Real Madrid adına 3 gol iptal edildi" ifadeleri yer aldı.

"VAR ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN VAR AMA..."

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da maçın ardından, "VAR'ı nasıl kullanacağımız konusunda gelişmeliyiz. Bana o kadar ciddi olmadığını söylediler ama görüntüyü tam göremedim. Bunun gibi tartışmalı kararlar bizim lehimize hiçbir zaman olmadı. VAR adaleti sağlamak için var ama hiçbir zaman bize fayda sağlamadı" açıklamasında bulunmuştu.