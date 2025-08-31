Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar
Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 3. hafta mücadelesinde Mallorca ile karşı karşıya geldi. Xabi Alonso'nun ilk 11'de başlattığı milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmada beraberliği getiren golü attı. İkinci yarıda ise Arda Güler'in attığı gol, tartışmalı bir şekilde iptal edildi.

Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle yıldızını yeniden parlattı.

REAL MADRİD 18'DE GERİ DÜŞTÜ

Yeni sezonun başladığı La Liga'da Real Madrid, Mallorca'yu evinde ağırladı. 7. dakikada Mbappe'nin golü ofsayt nedeniyle iptal oldu. Konuk ekip 18. dakikada Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçti.

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar - 1. Resim

ARDA GÜLER SAHNEDE

Real Madrid'de işler kötüye gidiyor derken sahneye Arda Güler çıktı. 

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar - 2. Resim

Madrid atağında ceza sahası içerisine çevrilen topta Dean Huijsen'in asistiyle arka direkte buluşan Arda, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar - 3. Resim

Kariyerinin en kolay gollerinden birini atan milli yıldızımız Madrid adına skoru 1-1'e getiren golü kaydetmiş oldu.

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar - 4. Resim

ARDA'NIN ATTIĞI BİR GOLÜ DE İPTAL OLDU

Real Madrid, 38. dakikada Vinicius Junio 2 - 1 ile öne geçerken Mbappe'nin 45+1'de attığı gol yine ofsayt nedeniyle iptal oldu.

İkinci yarıda ise Arda Güler'in attığı gol iptal edildi. 55. dakikada ceza sahası içinde defanstan dönen topa vuran Arda Güler golünü attı. Ancak gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar - 3. Resim

Arda Güler'in golünün iptal edilmesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Arda Güler sahnede, 2 gol attı biri iptal oldu! Real Madrid-Mallorca maçında tartışmalı anlar - 4. Resim

Arda Güler'in ceza sahası içinde defanstan dönen topta kolunu vücuduna doğru kapatarak kendini korumaya çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

