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İşte Aslan modu!

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İşte Aslan modu!
Başlık Resmiİşte Aslan modu!

Acı çekerek kazanıyordu, artık Aslan gibi galibiyetlere terfi etti!

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray, sezon başlangıcının aksine artık sadece skor olarak değil, oyun olarak da yükselişini sürdürüyor. Konya deplasmanında üç puanı rahat aldı.

Okan Buruk döneminde Konya deplasmanında iki defa kaybeden Galatasaray’da maç öncesi ciddiyet maksimum seviyedeydi. Galatasaraylı oyuncular, derbi sonrasında konuştuğumda, “Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için Konya’da da 3 puan şart” diyordu. Ve dediklerini, vitesi çok da yükseltmeden başardılar!

“Çalışan kazanır” sözünün karşılığı oldu Victor Osimhen! Yeni bebeği olmasına rağmen özel uçağa atlayıp Konya’ya giden Osimhen, bu aidiyetinin ve disiplininin karşılığını golüyle aldı, krallık yarışında zirveye yerleşti.

Yunus Akgün ise sol ayağıyla 25 metreden attığı jeneriklik golle maçı kopardı. Yunus, ilk yarıda attığı golün dışında iki kilit pas ve yüzde 96’lık pas isabetiyle en başarılı isimlerden biriydi.

2027 model Cimbom

Galatasaray, 2027 modeline geçiş yaparcasına sahada keyif alarak, kendini de fazla zorlamadan zorlu bir deplasmanı geçti.

Galatasaray’ın gözdesi, parlayan genci Batrakov, attığı golde bitiriciliği, hızı ve oyun aklıyla yine mest etti.
Galatasaray için galibiyet kadar güzel olan bir başka detay ise Leao’nun istekli, hırslı ve tutkulu oyunuydu. Gol atmayı çok istedi ve kazandırdığı penaltıyla da hedefine ulaştı.

Şimdi sıra, Lille deplasmanında alınan galibiyetin anlam kazanması için Stuttgart maçında da 3 puanı haneye yazdırmakta!

Aslan modunu açan Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde başarılar…

Maçın adamı: Batrakov

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