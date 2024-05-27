İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışmasına Trabzonspor dahil oldu! 'Sizde haram çok'

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışmasına Trabzonspor dahil oldu! 'Sizde haram çok'

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundaki rakipleri belli olmaya başladı. Galatasaray'ın rakibi Ağustos ayının başında çekilecek kura ile belirlenecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, karşılaşacağı tek takımı geçmesi durumunda direkt olarak lig aşamasına dahil olacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile birlikte doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

Alt turlardan gelecek şu anlık Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde...

Ferencvaros (Macaristan)

Karabağ (Azerbaycan)

Bodo / Glimt (Norveç)

Benfica (Portekiz)

ASLAN'IN CEBİ DOLDU

Süper Lig'de 38 hafta sonunda 33 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, performans primi olarak 83 milyon 348 bin lira kazandı. "Cimbom" Konyaspor deplasmanından aldığı sonuçla şampiyonluğu ilan etmesinin ardından 39,8 milyon liralık primi de hak etmiş oldu.

Bu şekilde Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan elde ettiği toplam gelir 238 milyon 803 bin liraya ulaştı. Yayın bedelinde federasyon ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belirli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Buna göre, lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce kazanılan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin lira ve her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.