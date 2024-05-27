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Haberler > Spor > Şampiyon Galatasaray'ın gol kralı Icardi üstünde Ali Koç yazan forma giydi

Şampiyon Galatasaray'ın gol kralı Icardi üstünde Ali Koç yazan forma giydi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray, kutlamaları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı. Sezonun gol kralı Icardi, Fenerbahçe'ye çeşitli göndermeler yaptı. Önce 'Fener ağlama' diyerek tezahürat yapan Icardi, ardından üstünde Ali Koç yazan bir Galatasaray forması giydi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 yendi. 102 puana çıkan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Maçın ardından İstanbul'a dönen Galatasaray, şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarıyla kutladı.

Şampiyon Galatasaray'ın gol kral Icardi üstünde Ali Koç yazan forma giydi - 1. Resim

ICARDI'DEN ALİ KOÇ FORMASI VE FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli gol kralı Mauro Icardi, ikinci şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Florya'da balkona kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çıkan Icardi, taraftarlarla birlikte 'Fener Ağlama' tezahüratını söyledi.

Şampiyon Galatasaray'ın gol kral Icardi üstünde Ali Koç yazan forma giydi - 2. Resim

Bununla da kalmayan Icardi, üstünde Ali Koç yazan bir Galasaray forması giydi.

Şampiyon Galatasaray'ın gol kral Icardi üstünde Ali Koç yazan forma giydi - 3. Resim

Icardı sevinç gösterilerinde Fenerbahçe'ye uyuma göndermesi de yaptı.

Şampiyon Galatasaray'ın gol kral Icardi üstünde Ali Koç yazan forma giydi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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