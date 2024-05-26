Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada atıştı! Paylaşımlar taraftarlardan yoğun ilgi gördü

Trendyol Süper Lig'de 2023 - 2024 sezonu sona erdi. Şampiyon Galatasaray ve sezonu 2.sırada bitiren Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu sona erdi ama Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki atışmalar bitmedi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından iki takım sosyal medyada atıştı.

Galatasaray yaptığı ilk paylaşımda "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe bu paylaşımı alıntılayarak cevapladı ve "Kargonuz teslim edilemedi" ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayıp "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." notunu düştü.