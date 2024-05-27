Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışmasına Trabzonspor dahil oldu! 'Sizde haram çok'

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışmasına Trabzonspor dahil oldu! 'Sizde haram çok'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın atışmasına Trabzonspor dahil oldu! &#039;Sizde haram çok&#039;
Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya karıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medya ekiplerinin karşılıklı atışmalarına Trabzonspor'da dahil oldu.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin paylaşımına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Galatasaray'ın kupa göndermesine tepki olarak "Kargonuz teslim edilemedi" mesajını paylaşan Fenerbahçe'ye Trabzonspor'dan cevap geldi.

SİZDE HARAM ÇOK

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda; "Çünkü sizde haram çok" yazıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Macaristan lideri Orban: "Böyle sorumsuzluk görmedim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ergin Ataman EuroLeague'de tarih yazdı! Panathinaikos şampiyon - SporErgin Ataman EuroLeague'de tarih yazdı! Panathinaikos şampiyonGalatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada atıştı! Paylaşımlar taraftarlardan yoğun ilgi gördü - SporGalatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada atıştı! Paylaşımlar taraftarlardan yoğun ilgi gördüFenerbahçe'den kaçan şampiyonluk sonrası paylaşım! 'Kayrılan rolünü iyi oynadı' - SporFenerbahçe'den kaçan şampiyonluk sonrası paylaşım! 'Kayrılan rolünü iyi oynadı'Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme! 'Birileri umutlandı, Galatasaray sonlandırdı' - SporKerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme! 'Birileri umutlandı, Galatasaray sonlandırdı'Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı - SporOkan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladıSüper Lig'in yeni kralı Icardi! 25 gol attı şampiyonlukta başrol oynadı - SporSüper Lig'in yeni kralı Icardi! 25 gol attı şampiyonlukta başrol oynadı
Sonraki Haber Yükleniyor...