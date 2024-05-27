Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atışmasına Trabzonspor dahil oldu! 'Sizde haram çok'
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya karıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medya ekiplerinin karşılıklı atışmalarına Trabzonspor'da dahil oldu.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin paylaşımına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Galatasaray'ın kupa göndermesine tepki olarak "Kargonuz teslim edilemedi" mesajını paylaşan Fenerbahçe'ye Trabzonspor'dan cevap geldi.
SİZDE HARAM ÇOK
Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda; "Çünkü sizde haram çok" yazıldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi