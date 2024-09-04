Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri...

İzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de Göztepe&#039;nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri...

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak sahasında tam 9 ay 27 gündür yenilgi yüzü görmüyor.

Trendyol Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, iç sahadaki performansıyla da dikkat çekti. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezondan bu yana Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde Kocaelispor'a yenilmişti. Körfez ekibiyle 4 Kasım 2023'te karşı karşıya gelen Göztepe, 302 gündür Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmıyor.

İzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri... - 1. Resim

9 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Son olarak iç sahada Kocaelispor’a kaybeden Göztepe, bu süreçten sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İzmir ekibi bu maçların 9'unda da kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, bu maçlarda sadece kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri de 30 kez havalandırmayı başardı.

Geçen sene 1. Lig'de Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK'dan kalesinde 1'er kez gol gören Göztepe, Süper Lig’de Fenerbahçe'den 2, Alanyaspor'dan da 1 gol yedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekor - SporSerbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekorTarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak - SporTarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Antalya'da!Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya çeyrek finale yükseldi - SporMilli sporcu Hakan Akkaya çeyrek finaldeTrabzonspor'da 11 yıl sonra yeniden Şenol Güneş dönemi - Spor11 yıl sonra yeniden Şenol Güneş dönemiBatuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret... - SporCanlı yayında kumar oynadı! Küfür, hakaret...TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlılarla yemekte buluştu - SporTFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlılarla buluştu
Sonraki Haber Yükleniyor...