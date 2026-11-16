Jesus'tan Ronaldo'nun annesinin zehir zemberek sözlerine cevap

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun Portekiz Milli Takımı ve oğlunun veda törenine ilişkin açıklamaları gündem oldu. Teknik Direktör Jorge Jesus ise Aveiro'nun sözlerini anlayışla yaklaştığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Portekiz Milli Takımı'na veda eden Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun milli takımda hak ettiği saygıyı görmediğini söyledi. Ronaldo'nun kariyerinin son döneminde kendisine yeterince değer verilmediğini dile getiren Aveiro, veda töreninin de sahadayken yapılması gerektiğini kaydetti.

"VEDA TÖRENİNİ SPORTING DÜZENLEYECEK"

Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Dolores Aveiro, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aveiro, "Oğlumu kandırdılar. Danimarka'nın Portekiz'i yenmesi iyi oldu, çok sevindim. Veda töreni onun arkasından değil, o varken yapılmalıydı. Ona değer veren Sporting, bir veda töreni yapacak. Cristiano, milli takımda yeterince saygı görmedi" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo

JORGE: "ANNESİNİN AÇIKLAMALARINI SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Dolores Aveiro'nun açıklamalarının ardından görüşü sorulan Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ronaldo'nun annesine karşılık vermek yerine anlayış mesajı verdi.

Jesus, "Şimdi bir de Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim de annem var. Kendisi çok değer verdiğim bir hanımefendi. Ne diyebilirim ki? Anne annedir. Onun da annesinin açıklamalarını anlayışla karşılıyorum" dedi.

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