Jose Mourinho, Feyenoord'u yıldız transferleriyle vuracak! Yeniler göreve

Şampiyonlar Ligi hayalleri kuran Fenerbahçe’de Mourinho, Duran, Semedo ve Talisca’ya sarıldı. Portekizli, Kadıköy’deki tur maçında yeni gözdelerini ilk on birde sahaya sürecek.

EMİN ULUÇ - Jose Mourinho, tur hedeflediği Feyenoord maçının kadrosunu belirledi. Sarı lacivertliler, Kadıköy’deki rövanşta Hollanda devini saf dışı bırakmaya odaklanırken, Mourinho’nun kozları yeni transferlerden Semedo ve Duran ile bu sezon ilk kez sahne alacak Talisca olacak.

İlk on birde değişikliğe gitme kararı alan Portekizli, takımını 3-4-1-2 dizilişinde sahaya sürmeye hazırlanırken, oyunu Talisca’yla kurduracak. Mou, Duran’ın patlayıcı gücü ve Semedo’nun bindirmeleriyle dengeleri lehine çevirmeyi hedefliyor.

Jose Mourinho, Feyenoord'u yıldız transferleriyle vuracak! Yeniler göreve - 1. Resim

TEORİDE İŞLEM TAMAM 

Savunma üçlüsünden taviz vermeyi düşünmeyen Mourinho’nun kaleyi bu sefer Livakovic’e teslim etmesi beklenirken, Semedo ise orta sahanın sağında boy gösterecek. En-Nesyri yedek soyunurken, Szymanski’nin önünde Talisca ile Duran görev alacak. Mourinho, takımına hızlı oyun talimatı verirken, “Antrenmanlarda her şeyi istediğimiz gibi yapıyoruz. Bu performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çalıştıklarımızı sergilediğimiz takdirde Feyenoord karşısında tur bizim olacak” sözleriyle moral aşıladı.

TALİSCA GÜVENCESİ

Sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz resmî maça çıkamayan Anderson Talisca’nın, idmanlardaki performansı hem Mourinho hem de takım arkadaşları tarafından alkış alacak derecede iyi.

TOPLAR DURAN'A

Hollanda’daki maçta forma giyen En-Neysri, Duran ve Cenk ceza sahasında bir kere bile topla buluşamamıştı. Bu zaafa dikkati çeken Mourinho, hücum hattına Duran’ı bol pasla besleme talimatı verdi.

FEYENOORD MESAİSİ 

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core ile başladı, sahada çabukluk bölümünün ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. 

 

