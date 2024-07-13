Jose Mourinho kararını verdi! Sezon öncesinde Dusan Tadic ile ilk toplantı gerçekleşti...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takım içindeki taktik planlarını şekillendirmeye başladı. Bu süreçte, yıldız oyuncu Dusan Tadic ile özel bir toplantı gerçekleştirerek önemli bir karar aldı.

Mourinho, Dusan Tadic ile yaptığı görüşmede, oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle hızında düşüş yaşadığını belirtti. Bu nedenle Tadic'i sol kanatta kullanmak istemediğini ifade eden Mourinho, yıldız oyuncuya saha içindeki yeni rolünü anlattı.

10 NUMARA ROLÜ

Portekizli teknik direktör, Tadic'in yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmak için onu 10 numara pozisyonunda oynatmak istediğini belirtti. Tadic de Mourinho'nun bu planına olumlu cevap vererek yeni rolünü kabul etti.

HIZLI KANAT OYUNCULARI İSTİYOR

Mourinho, Fenerbahçe için kafasında oluşturduğu planda hızlı kanat oyuncularına yer vermek istiyor. Bu doğrultuda yönetime rapor sunan tecrübeli teknik adam, Newcastle United'dan Allan Saint-Maximin'in kesin olarak transfer edilmesini talep etti.

Bu hamlelerle birlikte Fenerbahçe, yeni sezona güçlü ve dinamik bir kadro ile başlamayı hedefliyor.