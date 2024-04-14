Kadıköy'e gidenin eli boş kaldı, görenler şaştı kaldı! Fenerbahçe, Alex'in heykeliyle birlikte tüm heykelleri kaldırdı

Kadıköy’de Kuşdili Parkı'nda sergilenen Fenerbahçe’nin efsane futbolcuların heykellerini görmeye gidenler, heykellerin olduğu alanları boş görünce şaştı kaldı. Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex De Souza’nın heykellerini kaldırdı. Heykellerin yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldığı ve gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaideler üzerine yeniden yerleştirileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex De Souza’nın, Kadıköy’de Yoğurtçu Parkının karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan heykellerini görmeye giden vatandaşların eli boş kaldı. Herkes heykellere ne olduğunu merak ederken işin aslı bambaşka çıktı.

YENİ YERLERİNE GİDECEKLER

'Heykellere ne oldu?' sorusu cevap buldu. Heykellerin yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldığı ve gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaideler üzerine yeniden yerleştirileceği öğrenildi. Ayrıca stadın önünde Mustafa Kemal Atatürk ve Eda Erdem'in de heykelleri bulunuyor.

Öte yandan heykellerinin kaldırılmasına bazı taraftarlar desteklerken, bazıları ise kaldırılması konusunda tepki gösterdi. Bir vatandaş “Çoluk çocuk kuzenlerimiz bulduğumuz herkesi buraya getirip fotoğraf çekiliyorduk. Ben de şimdi yeni gördüm, şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıldı anlayamadım. Bence burada kalmaları daha iyiydi” diye konuştu.